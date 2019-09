Broer Britse premier Johnson neemt ontslag als onderminister

De broer van de Britse premier Boris Johnson, Jo, heeft ontslag genomen als onderminister voor Bedrijfsleven, Energie en Industriële Strategie. Hij zegt dat hij een conflict ervaart tussen het landsbelang en loyaliteit aan zijn familie.

"De afgelopen weken ben ik verscheurd tussen loyaliteit aan mijn familie en het landsbelang. Het is een onoplosbaar dilemma en het is tijd voor anderen om mijn rol over te nemen als parlementslid en minister", zegt Jo Johnson. Hij vindt het een eer dat hij onder drie premiers betrokken is geweest bij het kabinet.

Jo Johnson licht zijn besluit niet toe. Ook is niet duidelijk hoe hij precies staat tegenover de politieke koers van zijn oudere broer. In het verleden was Jo een uitgesproken voorstander van een tweede brexitreferendum.

No-deal-brexit

Jo Johnson is een van de vele Lagerhuisleden van de Conservatieve Partij die al dan niet vrijwillig vertrekken. De afgelopen dagen werden meer dan twintig Conservatieven uit de fractie gezet omdat ze tegen de zin van Johnson steun gaven aan een wet waarmee een no-deal-brexit op 31 oktober wordt geblokkeerd.

Premier Johnson, die zijn parlementaire meerderheid kwijt is, wil vervroegde verkiezingen, maar ook dat plan is gisteren tegengehouden door het Lagerhuis.