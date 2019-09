Franse haan Maurice mag van de rechter blijven kraaien

Haan Maurice is door de zaak een ware beroemdheid geworden in Frankrijk. Volgens correspondent Frank Renout heeft de ophef over de haan een diepere grondslag.

Maurice groeide uit tot symbool voor de toenemende irritaties tussen stad en platteland in Frankrijk. Het Franse platteland zou zich genegeerd voelen door de Parijse elite en stadsbewoners.

In deze zaak speelde dat volgens Renout in extreme mate, aangezien de twee buren uit de stad kwamen, slechts tijdelijk in het huisje verbleven en toch hun wil wilden opleggen aan de plattelandsbewoners.

De eigenaresse van de haan zei eerder tegen de Franse pers dat vakantiegangers welkom zijn, "maar dat ze ons niet hun regels moeten opleggen''. Ze kreeg veel steun van lokale bewoners, die zelfs hun eigen hanen meenamen naar de rechtbank.