Arnhem viert zeventigjarig bestaan trolleybus

Arnhem viert de zeventigste verjaardag van de trolleybus. De Gelderse hoofdstad is de enige stad in Nederland waar deze bussen rijden. In het centrum zijn vandaag een paar oude trolleybussen te zien. Ook is er een tentoonstelling over het verleden en de toekomst van de bus.

De trolleybus wordt aangedreven door een elektromotor en is via kabels verbonden met een bovenleiding. De bus rijdt door een flink aantal wijken in de stad. Op andere lijnen rijden gewone bussen. De trolleylijnen vervingen in 1949 de tramlijnen die tijdens de Slag om Arnhem vernield werden.