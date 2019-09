IS-aanhangers in Kosovo veroordeeld voor beramen aanslagen in Europa

In Kosovo hebben zes mensen gevangenisstraffen tot tien jaar gekregen voor het beramen van aanslagen op NAVO-troepen en burgers. Ze waren van plan om aanslagen te plegen in Kosovo, België en Frankrijk.

Een aanklager die bij de zaak betrokken is, zegt tegen persbureau Reuters dat de vijf mannen en de vrouw aanhangers waren van terreurbeweging IS. Sommigen hadden contact met Kosovaarse strijders in Syrië en Irak. Een hen had volgens de aanklager een Belgisch paspoort. Over hun identiteit is verder niets bekendgemaakt.

Volgens de rechtbank beraamde het zestal aanslagen op onder meer discotheken, een kerk en dus troepen van de NAVO. Binnen Kosovo waren de plannen gericht op de steden Gracanica en Noord-Mitrovica, waar veel leden van de Servische minderheid wonen. Over de aanslagplannen in België en Frankrijk zijn geen details bekendgemaakt.

Geen aanslagen door IS

Er zijn zo'n 4000 NAVO-militairen in Kosovo. Die bewaren daar sinds het einde van de Kosovo-oorlog in 1999 de vrede. Hoewel die fragiele vrede al jaren standhoudt, zijn er onderling nog altijd veel spanningen die met enige regelmaat hoog oplopen.

In Kosovo zijn nooit aanslagen gepleegd door aanhangers van terreurbeweging IS. Wel zijn er sinds 2012 zo'n 300 Kosovaren naar Syrië afgereisd. Ongeveer 70 Kosovaren vonden daar de dood. Ruim 100 mannen zitten in Kosovo vast vanwege deelname aan de strijd in Syrië en Irak. Een deel van hen zou van plan zijn geweest een aanslag te plegen in Kosovo.