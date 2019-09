Agent lost schoten na mishandeling in Limburg

Een motoragent is gisteravond in Klimmen in Zuid-Limburg mishandeld toen hij twee mensen in een auto wilde controleren. De agent raakte lichtgewond.

De agent wilde de auto controleren omdat de bestuurder opvallend reed, maar de mannen reden weg en de motoragent ging achter de twee aan. Na een tijdje stopten de verdachten.

Wat er daarna precies is gebeurd, is onduidelijk. Wel is bekend dat de agent werd mishandeld en dat hij schoten heeft gelost. Vervolgens zijn de twee verdachten ervandoor gegaan. Andere agenten hebben later een verdachte aangehouden. Naar de andere verdachte wordt nog gezocht, meldt 1Limburg.

Met de agent ging het gisteren naar omstandigheden goed. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar het incident.