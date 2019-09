Wilders wil dat hof meer onderzoek doet naar bemoeienis minister

PVV-leider Geert Wilders heeft in het hoger beroep in het 'minder Marokkanen'-proces tegen hem aan het hof gevraagd meer onderzoek te doen naar bemoeienis van voormalig justitieminister Ivo Opstelten met het besluit om hem te vervolgen.

Eerder vanochtend zei het hof nog geen besluit te nemen over de bemoeienis van Opstelten. Daardoor kon het proces doorgaan.

Wilders reageerde na een overlegpauze van drie kwartier vervolgens in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol verwonderd op dat besluit. Volgens hem had de rechter voor hij zijn besluit nam lang niet alle stukken opgevraagd die er waren.

'Onbegrijpelijk en eenzijdig'

"Dat vind ik onbegrijpelijk en heel eenzijdig", zei Wilders. "Als u een fair en evenwichtig besluit had willen nemen, had u ook die stukken op moeten vragen. Wilt u de waarheid misschien niet weten? En hoe ver reikt de arm van het departement in mijn zaak? Ik verzoek u met klem die stukken op te vragen."

Het proces-Wilders draait om de 'minder Marokkanen'-uitspraken die de politicus deed op de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Eind 2016 werd Wilders vanwege die uitspraken schuldig bevonden aan groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. Hij kreeg geen straf.

Hoger beroep

Wel ging hij in hoger beroep. Vervolgens kwamen stukken naar buiten waaruit volgens Wilders' verdediging blijkt dat minister Opstelten zich heeft bemoeid met het besluit Wilders te vervolgen.

Het gaat om mails uit het najaar van 2014, waaruit naar voren komt dat het persbericht van het OM waarin de vervolging van Wilders wordt aangekondigd vooraf uitgebreid was besproken met het ministerie. De tekst moest ter instemming aan Opstelten worden voorgelegd en werd op aanwijzing van het ministerie aangepast.

Volgens het OM en ook de huidige justitieminister Grapperhaus was het besluit om Wilders te vervolgen toen al genomen. Wilders' advocaat Gert Jan Knoops bestrijdt dat en eiste dinsdag daarom dat het OM niet-ontvankelijk wordt verklaard en dat er een direct een eind komt aan de zaak vanwege de stukken.