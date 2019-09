Wekdienst 5/9: feestje bij Kindertelefoon en gaat het proces-Wilders door?

En dan nog even dit:

Benieuwd hoe er verslag van de Tweede Wereldoorlog zou zijn gedaan met de techniek van nu? Vanaf vandaag is de speciale bevrijdingswebsite van de NOS online gegaan. Daar verschijnen dagelijks artikelen over de situatie van precies 75 jaar geleden. Bijvoorbeeld over de ontberingen van mensen tijdens de Hongerwinter of de moeizame opmars van de geallieerden.

In deze video zie je hoe de bezetters vluchten op Dolle Dinsdag: