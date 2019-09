China en VS hervatten handelsgesprekken begin oktober

De Verenigde Staten en China gaan in oktober weer verder in gesprek over het beëindigen van de handelsoorlog tussen de twee landen. Dat heeft de Chinese vicepremier Lie He bekendgemaakt na een telefoongesprek met de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin. Eerder werd verwacht dat de gesprekken deze maand zouden plaatsvinden.

De twee grootste economieën ter wereld zijn al meer dan een jaar verwikkeld in een handelsconflict. Lie gaat de komende weken naar de VS om daar met onder meer Mnuchin te spreken. Daarna zullen overheidsmedewerkers de gesprekken voorbereiden.

De handelsoorlog startte omdat president Trump zich eraan stoorde dat China veel meer exporteert naar de VS dan omgekeerd. Hij voerde importheffingen in, vroeg om betere toegang tot de Chinese markt en uitte onder meer kritiek op de subsidies die Chinese bedrijven krijgen van de staat.

En toen...

Maanden geleden liep overleg tussen China en de VS vast omdat de Amerikanen vonden dat China niet genoeg economische hervormingen doorvoert. China wil op zijn beurt dat de importtarieven in de VS worden opgeheven en dat de Amerikaanse blokkade van telecomgigant Huawei wordt teruggedraaid.

Inmiddels verwijt Trump China dat het de onderhandelingen doelbewust vertraagt, in de hoop dat Trump niet nog een termijn als president krijgt en er met een eventuele Democratische opvolger een betere deal kan worden bereikt.

Nog vragen over de handelsoorlog? Bekijk de uitlegvideo: