Man gearresteerd voor verkopen vervuilde drugs aan rapper Mac Miller

Een Amerikaanse man is gisteren gearresteerd voor het verkopen van vervuilde drugs aan Mac Miller, twee dagen voordat de rapper overleed door een overdosis, melden Amerikaanse media.

De 28-jarige man zou in plaats van oxycodon, waar Miller om had gevraagd, neppe oxycodonpillen hebben gegeven met het stofje fentanyl erin.

Miller overleed op 26-jarige leeftijd aan een onopzettelijke overdosis. Uit de autopsie bleek dat hij door de combinatie van fentanyl, cocaïne en alcohol is overleden. Autoriteiten vonden de drugs van de verdachte in Millers huis. Ook vonden ze bewijs dat de man bij Miller in huis was geweest. Na de dood van Miller zou de verdachte een bericht naar een vriend op Instagram hebben gestuurd met de tekst: "Waarschijnlijk ga ik dood in de gevangenis".

De man wordt aangeklaagd voor het verkopen van drugs. In de aanklacht staat niets over de dood van Miller.

Talentvol

Mac Miller wordt gezien als een van de talentvolste rappers van zijn generatie. Hij bracht vier albums uit, twee live-albums, twee ep's en elf mixtapes. Zijn laatste clip kwam afgelopen juli uit. Mac Miller was ook bekend als de ex-vriend van Ariana Grande. Zij zou het met hem hebben uitgemaakt omdat hij veel drugs gebruikte.

De laatste clip van Miller: