Techbedrijven ontwikkelen samen met FBI strategie voor Amerikaanse verkiezingen

Verschillende techbedrijven en Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben gisteravond overleg gevoerd over de presidentsverkiezingen van 2020. De bedrijven willen buitenlandse beïnvloeding van de verkiezingen tegengaan, laat Facebook weten in een verklaring.

De techbedrijven, waaronder Facebook, Twitter, Microsoft en Google, hebben samen met de FBI en Homeland Security een strategie ontwikkeld om zwakke punten in de beveiliging van sociale media af te dekken. In 2016 ging dat namelijk fout: toen plaatsten Russische trollen rond de presidentsverkiezingen veel berichten op Facebook en Twitter over de verkiezingen. Het ging daarbij om nepnieuws.

Meer daarover in onderstaand artikel: