Korpschef Akerboom: ik eis invoering stroomstootwapen

Want niet alleen de politievakbonden, ook Akerboom krijgt gefrustreerde e-mails van politieagenten. "Hun frustratie is mijn frustratie. We hebben het onlangs uitgerekend: meer dan eens per uur wordt een agent belaagd. We zitten in een heel andere atmosfeer dan tien jaar geleden. Het geweld lijkt onuitroeibaar."

Politiebond ACP riep eerder deze week al op tot hardere maatregelen. Als het aan ACP-voorzitter Erwin Koenen ligt, krijgen mensen die geweld gebruiken tegen hulpverleners geen taakstraf meer, maar bijvoorbeeld een celstraf. Ook minister Grapperhaus wil veranderingen: hij schreef maandag in een Kamerbrief dat hij "op afzienbare termijn" om tafel wil met politiechefs en het OM om te kijken of er extra maatregelen genomen kunnen worden. Hoe die maatregelen er concreet uit gaan zien, is onduidelijk.

Dit jaar was er al sprake van meer dan 5100 keer geweld of agressie tegen agenten. Die cijfers werden afgelopen maandag naar buiten gebracht naar aanleiding van het incident met de trouwstoet, volgens Akerboom een laffe daad. Bij het incident in het centrum van Rotterdam raakte een politieagent gewond toen hij een klap kreeg van een bruiloftsgast. Na een opstootje werden drie mannen opgepakt, onder wie de bruidegom.

Op videobeelden is te zien dat de politieagent op de grond ligt: