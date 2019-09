Dodental orkaan Dorian loopt op tot 20, vliegveld Grand Bahama volledig verwoest

Dat het vliegveld niet meer bruikbaar is, maakt de hulpverlening aan de slachtoffers van de orkaan moeilijker. Het Rode Kruis is bezig met het regelen van noodhulp voor de getroffen eilanden. Volgens de Verenigde Naties hebben de inwoners direct schoon drinkwater, eten, medicijnen en onderdak nodig.

Gisteren zei premier Hubert Minnis al dat op sommige eilanden meer dan de helft van de woningen is vernield. "We zitten midden in een van de grootste nationale crisissen die ons land ooit heeft meegemaakt", zei Minnis.

De orkaan van categorie 5 raakte de eilanden met windsnelheden van 285 kilometer.

Dorian richtte een ravage aan op de Bahama's. Hele wijken zijn weggevaagd of staan onder water, is te zien in onderstaande video: