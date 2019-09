Verbod op gratis lachgas bij demonstratie stadhuis Amsterdam

Er mogen morgen geen lachgasballonnen worden uitgedeeld tijdens een demonstratie bij het stadhuis in Amsterdam. Een ondernemer wilde 20.000 lachgasballonnen weggeven, omdat hij het niet eens is met het gemeentelijke beleid.

De gemeente staat dat niet toe vanwege "een realistische kans op wanordelijkheden". Ook is de ondernemer gevraagd om de manifestatie niet voor het stadhuis te houden, maar te verplaatsen naar het Waterlooplein aan de achterkant. De hoofdingang van de Nationale Opera is anders niet meer toegankelijk.

Als de ondernemer morgen toch lachgas uitdeelt of verkoopt, volgt een dwangsom. De hoogte daarvan is volgens NH Nieuws niet bekendgemaakt.

De ondernemer in kwestie, Deniz √úresin, laat aan AT5 weten dat hij zich niets van het verbod aantrekt. "Ik word alleen maar bozer. Het gaat gewoon door, want dit is niet zomaar een demonstratie, hier zitten diep emotionele redenen achter. Ik voel mij vernederd door mijn eigen overheid. Wiet en alcohol worden gedoogd, ze praten over het legaliseren van MDMA, maar wij worden tegengewerkt."

Lachgasgebruik aan banden

Amsterdam wil het gebruik van lachgas aan banden leggen door de verkopers aan te pakken. Volgens burgemeester Halsema is er "explosief toenemende overlast door verkoop van lachgas op straat". Daarnaast zal bij evenementen expliciet in de vergunning komen te staan dat lachgasverkoop verboden is.

Een aantal andere gemeenten heeft de verkoop van lachgas tijdens evenementen al aangepakt. Het gas kan schadelijk zijn voor de hersenen. Het kan leiden tot zuurstoftekort en uiteindelijk bewusteloosheid.