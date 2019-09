Premier League-voetballers: blokkeer accounts bij racisme op sociale media

Voetballers in Engeland willen dat bedrijven als Facebook, Instagram en Twitter accounts direct verwijderen zodra daar een racistisch bericht is geplaatst. Ook willen ze dat sociale media meer doen tegen racisme op hun platforms.

In april boycotten veel leden van de Britse spelersvakbond PFA 24 uur lang hun socialmedia-account onder de noemer 'Enough', nadat de zwarte voetballer Ashley Young van Manchester United in het stadion was geconfronteerd met apengeluiden. De racistische uitingen werden vervolgens verspreid via sociale media.

Tijdens de boycot verscheen alleen nog een rood plaatje op de accounts van veel spelers uit de Premier League.

Opnieuw racistische incidenten

Aan het begin van de competitie werden meerdere zwarte spelers echter opnieuw het slachtoffer van racisme. Onder meer Marcus Rashford (Manchester United), Yakou Méïté (Reading) en Tammy Abraham (Chelsea) werden racistisch bejegend.

Paul Pogba van Manchester United werd eind augustus ook het slachtoffer van racistische uitlatingen op sociale media, nadat hij een strafschop had gemist tegen Wolverhampton Wanderers.

Twitter zegt dat het de afgelopen twee weken actie heeft ondernomen in meer dan 700 gevallen van "misbruik en haatberichten" die gerelateerd zijn aan het Engelse voetbal. De spelers nemen geen genoegen met alleen die uitleg: zij willen ook dat de sociale media spelers informeren als een account permanent is opgeschort.