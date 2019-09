Lagarde belooft Europees Parlement vergroening en stabiliteit

Ze beloofde in de toekomst meer naar wensen van de bevolking te luisteren. "De munt is van het volk." Maar de ECB moet ook luisteren naar de markten. "We moeten ons er niet door laten leiden, maar wel luisteren."

Infrastructuur en vergroening

Er is nog veel te doen, zo legde ze de politici uit. De landen die de euro hebben, mogen best wat meer geld uitgeven aan infrastructuur. Helemaal als ze zoals Nederland en Duitsland een begrotingsoverschot hebben. Andere landen, die Lagarde ook niet met name noemde, moeten meer doen aan begrotingsevenwicht.

En er moet meer aandacht voor het klimaat komen. "De klimaatrisico's moeten op de balansen worden meegenomen", aldus Lagarde. "Het moet allemaal groener."

Tijdens de meer dan twee uur durende hoorzitting werden eveneens vragen gesteld over de nieuwe cryptomunten, zoals bitcoins en de facebookmunt libra. Ze wil daar onderzoek naar doen de komende tijd.

Woorden van Draghi

En natuurlijk kwamen de beroemde woorden van Mario Draghi ook ter sprake. Hij zei op het dieptepunt van de financiële crisis dat de ECB alles zou doen wat nodig is om de euro te behouden. In het Engels: whatever it takes.

En dus wilde vragenstellers van Lagarde weten of ze ook alles uit de kast zou trekken als zich weer zo'n situatie zou voordoen. "Ik hoop dat ik die woorden van Draghi nooit hoef te herhalen, want dat zou betekenen dat partijen hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen." Vervolgens legde Lagarde uit dat er sindsdien veel is gedaan om de euro stabieler te maken.

Na de voordracht van Lagarde in juli, maakte Nieuwsuur dit portret over haar. "Ze zit in mijn dream team", zei oud-minister Jeroen Dijsselbloem over de Française: