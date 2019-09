Journaliste in Marokko opgepakt om 'illegale abortus'

In Marokko is afgelopen weekend een journalist van een krant opgepakt op verdenking van illegale abortus en buitenechtelijke seks. Journalist Hajar Raissouni van de Arabischtalige krant Akhbar al Yaoum kwam zaterdag bij de gynaecoloog vandaan en werd opgepakt door zes agenten in burger. Ook de arts en een assistent werden aangehouden. Zij ontkennen allemaal.

Tijdens de hoorzitting die gisteren werd gehouden zei de arts dat de journalist een spoedoperatie nodig had vanwege een bloeding. "We hebben geen abortus uitgevoerd. Er was sprake van een urgente medische ingreep", zei de gynaecoloog volgens de Marokkaanse website AlYaoum24, die onderdeel is van Akhbar al Yaoum.

Raissouni zegt dat zij en haar Sudanese man een religieus huwelijk hebben gesloten en dat ze nog niet voor de wet kunnen trouwen omdat ze op officiƫle documenten wachten van de Sudanese ambassade. In Marokko is het wettelijk verboden om buitenechtelijke relaties aan te gaan. Ook religieuze huwelijken worden niet meer erkend, dit is ter bescherming van de vrouw.

Abortus verboden

In Marokko is abortus verboden, tenzij een getrouwde vrouw toestemming krijgt van haar echtgenoot. Alleen dan kan een legale abortus plaatsvinden. In 2016 werd door de Marokkaanse regering een toezegging gedaan om de huidige abortuswet te versoepelen als er sprake is van verkrachting, incest, als de moeder in levensgevaar is of lijdt aan ernstige mentale problemen.

Concrete plannen daarvoor zijn echter nog niet gemaakt. In de praktijk worden er maar weinig mensen veroordeeld vanwege buitenechtelijke relaties.

Kritisch over het koningshuis

Critici denken dat er iets anders achter de arrestatie van Raissouni zit, mogelijk omdat ze werkt voor Akhbar al Yaoum. De oprichter en journalist van deze krant, Taoufik Bouachrine, kreeg in november 2018 nog twaalf jaar wegens seksueel wangedrag op de werkvloer. Bouachrine ontkent de aanklacht en is hoger beroep gegaan. Hij uitte zich voorheen kritisch over het koningshuis en de regering.

Op 9 september vindt de tweede hoorzitting in de zaak tegen Raissouni plaats. Tot die tijd blijven de verdachten in hechtenis.