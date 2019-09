Richtlijn kabinet: zorgpremie volgend jaar 3 euro per maand omhoog

De premie voor de basisverzekering voor zorgkosten wordt volgend jaar ongeveer drie euro per maand hoger. Bronnen bevestigen dat het kabinet tot die verwachting komt. De cijfers zouden eigenlijk pas op Prinsjesdag naar buiten komen, maar zijn nu uitgelekt. Het geschatte maandbedrag komt daarmee uit op 118 euro.

Het gaat nadrukkelijk om een verwachting, gebaseerd op de kosten die in de zorg worden gemaakt, en een richtlijn voor de zorgverzekeraars. Die bepalen in november de uiteindelijke premies. Die zijn meestal lager dan de richtlijn van het kabinet. De zorgverzekeraars kunnen hun reserves inzetten om klanten een aantrekkelijk aanbod te doen.

Lagere inkomens gecompenseerd

Nu betalen verzekerden gemiddeld 1384 euro per jaar aan de basisverzekering die voor iedereen verplicht is. In 2020 wordt dat 1421 euro, verwacht het ministerie van Volksgezondheid.

Dat is 37 euro meer op jaarbasis. Dat bedrag valt relatief mee, vergeleken met een eerdere berekening van het Centraal Planbureau (CPB). Dat kwam uit op een maandbedrag van zo'n 121,50 euro.

Mensen met een laag inkomen worden via een hogere zorgtoeslag gecompenseerd voor de premiestijging. Het eigen risico blijft gelijk: dat blijft deze kabinetsperiode 385 euro per jaar.