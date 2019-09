Vrouw wint rechtszaak en mag 22 chihuahua's voorlopig in huis houden

Een vrouw uit Utrecht met 22 chihuahua's in huis, mag haar honden voorlopig houden. Ze heeft een rechtszaak die ze tegen de gemeente had aangespannen gewonnen.

Bij een inspectie in de woning van de vrouw werden twee jaar geleden 23 volwassen chihuahua's, drie puppy's, een kat en een kip gevonden. De gemeente vond dat te veel en wilde maximaal tien chihuahua's toestaan.

De vrouw, die samen met haar twee dochters in het rijtjeshuis woont, stapte naar de rechter om het besluit van de gemeente aan te vechten. Ze verloor in eerste instantie, maar ging in hoger beroep. De Raad van State stelt de vrouw nu voorlopig in het gelijk, maar komt later nog met een definitieve uitspraak.

Ze heeft eerder chihuahua's gefokt, maar is daar inmiddels mee gestopt en houdt de dieren hobbymatig. Ze is niet van plan haar kennel uit te breiden. De drie pups heeft ze ergens anders ondergebracht en een van de volwassen chihuahua's is intussen overleden.

Uitlaten in groepjes

De dieren, met het formaat van een grote cavia, komen volgens hun bazin niet in de tuin en veroorzaken geen overlast voor de buren. De chihuahua's worden drie keer per dag in groepjes uitgelaten.

Volgens RTV Utrecht is het nog niet bekend of de gemeente Utrecht de zaak nu laat rusten of op een andere manier gaat proberen de honden uit het huis te krijgen.