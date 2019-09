Ook moeder van gezin uit IJsselstein overleden na jeepongeluk Turkije

Een vrouw uit IJsselstein die vorige maand betrokken was bij een ongeluk met een jeep in Turkije, is alsnog aan haar verwondingen overleden. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Kort na het ongeluk overleed haar echtgenoot al. De zoon en dochter van het echtpaar zaten in de jeep en raakten gewond. Het ongeluk gebeurde begin augustus in Alanya.

Het gezin maakte deel uit van een groep toeristen die met een terreinwagen een excursie maakte. De chauffeur zou de macht over het stuur zijn verloren, waarna de jeep van een klif reed en zo'n 20 meter naar beneden stortte en in een kloof terechtkwam.

Naast de Nederlanders zaten er nog acht anderen in het voertuig, meldt RTV Utrecht. Zij komen uit Turkije, Litouwen en Rusland.