Twee medewerkers groothandel Gouda niet vervolgd voor overlijden winkeldief

Het OM heeft besloten twee medewerkers van een groothandel in Gouda niet te vervolgen voor het overlijden van een winkeldief. De man ademde niet meer toen de politie arriveerde, nadat hij in bedwang was gehouden door de medewerkers. Volgens het OM was het handelen van de twee alleen "geoorloofd".

Het incident speelde zich ruim twee jaar geleden af in een vestiging van groothandel Sligro. De Poolse man werd betrapt op winkeldiefstal en zei dat hij alsnog wilde betalen, maar besloot daarna alsnog weg te rennen. Daarbij beukte hij door een glazen deur. Eenmaal buiten werd hij door het personeel tegen de grond gewerkt en in bedwang gehouden.

Daarbij geraakte hij in coma. Hij overleed toen hij door zijn familie van het ziekenhuis in Nederland naar Polen werd vervoerd. Het OM vond dat de Sligro-medewerkers niet buiten hun boekje waren gegaan. Ook omdat de man kort daarvoor "grof geweld" had gebruikt bij het vernielen van de deur en niet voor rede vatbaar was.

"Burgers mogen iemand aanhouden en daarbij afhankelijk van de omstandigheden gepast geweld gebruiken om iemand te kunnen overdragen aan de politie", aldus het OM.