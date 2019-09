Files in grootste fietsenstalling ter wereld in Utrecht

In de pas geopende fietsenstalling bij Station Utrecht Centraal was het deze week zo druk dat er in de spitsuren lange rijen ontstonden bij het uitchecken. De grootste fietsenstalling ter wereld blijkt nog niet helemaal optimaal ingericht voor de grote stromen fietsers die deze week weer naar school en werk gaan. De NS gaat maatregelen nemen om de drukte aan te pakken.

Een woordvoerder van de NS laat weten dat er aan meerdere oplossingen gewerkt wordt om het uitchecken te versnellen. Er worden per direct al meer medewerkers ingezet die fietsers kunnen uitchecken. Ook komen er mogelijk verkeersregelaars om de stroom fietsers in goede banen te leiden, zodat iedereen van dezelfde kant komt aanrijden. Nu kunnen fietsers van twee kanten komen, wat tot extra opstoppingen leidt.

Als oplossing voor de langere termijn start de NS maandag met een proef in Breda om te onderzoeken hoe het uitcheck-proces versneld kan worden. Het uitchecken moet nu nog handmatig gebeuren omdat mensen die hun fiets langer stallen daarvoor moeten betalen. Dat kan nog niet automatisch verwerkt worden. Inchecken gebeurt wel automatisch en zorgt daardoor voor minder rijen.

De drukte in de enorme fietsenstalling leverde overigens weinig gemor op. Fietser Willem Heesen zei tegen RTV Utrecht: "Ik wil wel toevoegen dat er 99 van de 100 keer niet zo'n rij staat. En de sfeer was goed."