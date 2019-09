Iran bereid deel bemanning Britse olietanker vrij te laten

Iran wil een deel van de bemanning van de Britse olietanker Stena Impero vrijlaten. 7 van de 23 bemanningsleden komen vrij op basis van "humanitaire gronden" en mogen het land snel verlaten, zei een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken op de staatstelevisie.

De Zweedse rederij die eigenaar is van de Stena Impero laat weten dat de overige 16 bemanningsleden aan boord blijven om het schip te onderhouden. De rederij heeft nog geen idee wanneer het vaartuig wordt vrijgegeven.

De Stena Impero werd tweeënhalve week geleden geënterd en aan de ketting gelegd in de Iraanse stad Bandar Abbas. Volgens de Iraniërs omdat het schip een noodsignaal van een vissersboot had genegeerd. Daarnaast hadden de Britten kort daarvoor een Iraanse supertanker bij Gibraltar in beslag genomen. Dat schip is inmiddels vrijgegeven.

De spanning tussen de twee landen is de afgelopen maanden opgelopen vanwege de op losse schroeven staande atoomdeal uit 2015. Vorig jaar stapte de Amerikaanse president Trump uit dat akkoord. Vervolgens legden de Amerikanen Iran sancties op.

Bekijk hier hoe de spanning tussen Iran en met name de VS in een jaar tijd opliep: