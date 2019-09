'Regeringsleider Hongkong trekt omstreden uitleveringswet in'

Regeringsleider Lam zei in juli al dat de wet voor onbepaalde tijd was uitgesteld. Ze kondigde alleen geen formele intrekking van de wet aan, waarna de protesten doorgingen.

Inmiddels is de uitleveringswet lang niet meer het enige waarom demonstranten de straat op gaan. Ze eisen nieuwe verkiezingen, meer democratie en het aftreden van Lam, die te weinig zou doen om de autonomie van Hongkong te waarborgen. Ook willen ze dat aanklachten tegen betogers vervallen.

Ook afgelopen nacht was het nog onrustig in Hongkong, nadat het in het weekend ook al tot confrontaties was gekomen tussen politie en demonstranten.

Zo verdreef de politie rond middernacht een groep betogers van een plein buiten het politiebureau in het district Mong Kok, meldde een lokaal radiostation. Ook werd een persoon gearresteerd op metrostation Prince Edward. Bij beide operaties gebruikte de politie pepperspray.

'Aftreden was gemakkelijkste optie'

Gisteren werd bekend dat Lam vanwege de aanhoudende protesten had aangegeven te willen aftreden, maar dat ze dat niet mocht van Peking. Persbureau Reuters had een gelekte geluidsopname in handen waarin Lam dat zegt tegen een groep zakenmensen.

Lam weersprak die berichten meteen. Volgens haar was aftreden "de gemakkelijke optie" geweest en heeft ze er geen moment over nagedacht.