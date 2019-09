Dode gevonden onder puin ingestorte huizen Antwerpen, geen vermisten meer

In Antwerpen is een dode vrouw uit het puin van de ingestorte huizen gehaald. Ze werd afgelopen nacht gevonden en was toen al overleden, melden Belgische media. De 87-jarige vrouw was de laatste vermiste na de explosie van gisteren.

Gistermiddag werden drie mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Sindsdien werd door reddingswerkers gezocht naar de vermiste vrouw. Daarvoor werden onder meer speurhonden ingezet.

De explosie was in het Antwerpse district Wilrijk. Twee huizen en een appartementengebouw zijn verwoest, ook drie andere huizen zijn beschadigd.

Gaslek mogelijk oorzaak

Van de drie overlevenden liggen er nog twee in het ziekenhuis. Zij zijn niet in levensgevaar.

De komende dagen wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de explosie. Volgens Belgische media wijst alles in de richting van een gaslek.