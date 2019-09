Wekdienst 4/9: Brexit-nederlaag Johnson en KLM-personeel staakt

En dan nog even dit:

Met haar honderdste zege op de US Open heeft Serena Williams zich op indrukwekkende wijze geplaatst voor de halve finales in New York. Williams speelde in zo'n moordend tempo dat de de Chinese Wang Qian totaal kansloos was. De 37-jarige Williams sloeg 25 winners en verloor in totaal maar 15 punten.

Met het bereiken van de laatste vier is Williams weer een stap dichter bij de 24ste grandslamtitel waar ze al zo lang op aast. Met die titel evenaart de Amerikaanse het record van Margaret Court, dat al sinds de jaren zeventig staat.

Sinds Williams vorig seizoen na een jaar afwezigheid haar rentree maakte, speelde ze drie grandslamfinales, maar telkens bleef die felbegeerde 24ste titel uit.