'Politie heeft genoeg van geweld burgers, maar geen vertrouwen in korpsleiding'

Na het incident waarbij afgelopen zaterdag een deelnemer aan een trouwstoet in Rotterdam een agent bewusteloos sloeg, zijn tientallen mailtjes van ontevreden agenten bij de politievakbonden binnengekomen. De agenten zijn het geweld van burgers zat, maar hebben weinig vertrouwen in de aanpak van korpsleiding en politiek, meldt de Telegraaf op basis van politiebronnen en reacties op het interne communicatiekanaal van de Nationale Politie.

Politievakbonden ACP en NPB herkennen de ontevredenheid onder politiemedewerkers, laten ze desgevraagd weten aan de krant. "Er is heel veel onvrede over de organisatie en de leiding", zegt vicevoorzitter van ACP Erwin Koenen. De NPB kreeg tachtig tot negentig mailtjes binnen naar aanleiding van bovengenoemd incident. Het vertrouwen in de politiek is er niet meer, zegt Jan Struijs van de NPB. "Het vertrouwen dat je écht wordt geholpen, is weg. Dit leeft enorm binnen het korps."

Ook voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de politie, Rob den Besten, herkent het wantrouwen in de politiek. "Ze worden gestimuleerd om aangifte te doen, maar zien vervolgens de opvolging niet. En zolang er taakstraffen worden opgelegd voor mishandelingen van agenten, hebben de politiemensen ook geen vertrouwen in rechters", zegt hij tegen de krant.

Te laat?

Volgens Koenen van ACP heeft korpschef Erik Akerboom te laat op het incident gereageerd. Akerboom reageerde afgelopen maandag. "Er wordt ontzettend veel aan preventie gedaan", zei hij. "Maar uiteindelijk komt het erop neer dat het begrensd wordt en dat het niet alleen bij woorden blijft, maar ook tot daden komt. Want geweld is niet acceptabel."