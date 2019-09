KLM-personeel staakt weer: geannuleerde vluchten en ruimbagage mag niet mee

Het grondpersoneel van KLM op Schiphol staakt morgenochtend tussen 08.00 uur en 10.00 uur weer voor een hoger salaris. Zes Europese vluchten zijn preventief geannuleerd, ook is het voor reizigers niet mogelijk om ruimbagage mee te nemen.

De ruimbagage is niet welkom op alle Europese vluchten die aankomen op en vertrekken van Schiphol tussen 07.30 uur en 10.00 uur. Ook wordt reizigers aangeraden om zo min mogelijk handbagage mee te nemen. "Om te voorkomen dat deze vanwege ruimtegebrek niet kan worden meegenomen", is te lezen in een verklaring van de luchtvaartmaatschappij. Voor mensen die niet zonder ruimbagage willen reizen, is een kosteloze omboeking mogelijk.

Ook de passagiers van de zes geannuleerde vluchten zijn op de hoogte gebracht.

Het grondpersoneel staakt voor een hoger salaris: onder meer 8 procent loon erbij in twee jaar, meer vaste banen en minder zware roosters. KLM biedt zes procent loonsverhoging in drie jaar tijd. Afgelopen maandag werd er ook al gestaakt, toen werden er 56 vertrekkende en aankomende vluchten geannuleerd.