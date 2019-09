Walmart stopt met verkoop ammunitie en handwapens

De Amerikaanse supermarktketen Walmart gaat stoppen met de verkoop van ammunitie voor handwapens en aanvalswapens. Ook verkoopt het bedrijf geen handwapens meer in Alaska, de enige staat waar Walmart deze nog verkocht. De maatregelen komen een maand na de terroristische aanslag in een Walmart in El Paso, Texas, waarbij 20 mensen om het leven kwamen.

Ook vraagt Walmart zijn klanten om niet langer openlijk wapens te dragen in de 4700 Amerikaanse winkels waar het dragen van wapens is toegestaan. Overigens stopt het bedrijf pas echt met de verkoop als de huidige voorraden zijn opgemaakt en jachtwapens blijven ook in de toekomst gewoon te koop bij de winkel.

Veel kritiek

De supermarktketen werd in de nasleep van de schietpartij in Texas door verschillende Democratische presidentskandidaten, Amerika's grootste lerarenvakbond en anti-wapengroeperingen enorm onder druk gezet om alle vuurwapens uit zijn winkels te verwijderen. Ook kreeg Walmart veel kritiek op de pro-wapen-T-shirts die het bedrijf via de website verkocht.

Walmart heeft naar eigen zeggen ongeveer 2 procent van de Amerikaanse wapenmarkt in handen, maar schat dat het een aandeel heeft van ongeveer 20 procent in de verkoop van ammunitie. Sinds 2015 verkoopt de supermarktketen geen aanvalswapens meer en na de schietpartij op een school in Parkland vorig jaar werd de minimumleeftijd voor het kopen van een wapen verhoogd naar 21 jaar.