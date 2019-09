Braziliaanse brandweer traint militairen voor Amazonebranden

Er hangt een scherpe rooklucht in Rio Branco, de hoofdstad van de deelstaat Acre in het Braziliaanse Amazonegebied. Op veel plekken in en rond de stad woeden kleine brandjes. "Niets bijzonders", zegt luitenant Josadac van de brandweer. "Zo gaat het elk jaar rond deze tijd." Zodra het droge seizoen begint, krijgen hij en zijn mannen het druk. In de stad steken mensen afval in brand of branden de berm schoon. Daarbuiten branden boeren hun weiland 'schoon', of branden ze eerder gekapte stukken bos kaal.

Het resultaat: ontelbare branden. Volgens het Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek (INPE), een wetenschappelijk instituut van de overheid, waren er op zondag 1 september 320 brandhaarden in Acre. In augustus nam het aantal branden in de deelstaat ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar met bijna 200 procent toe. 2019 is hard op weg een van de actiefste brandseizoenen te worden van de afgelopen jaren.

Gouverneur Gladson Cameli van Acre riep anderhalve week geleden de noodtoestand uit in zijn staat. Na alle internationale aandacht voor de branden, zette president Bolsonaro troepen in om de branden te bestrijden.

Maar militairen zijn geen brandweermannen. Nog niet: want als het aan brandweer-instructeur Josadac ligt, komt daar snel verandering in. Hij ontvangt vandaag veertig militairen van het Vierde Bataljon Jungle Infanterie, gelegerd in Acre.

Correspondent Marc Bessems was bij hun training: