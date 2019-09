Werkstraf voor stagiaire rechtbank die gegevens van bekenden opzocht

Een voormalig stagiaire van de rechtbank Midden-Nederland is veroordeeld tot een werkstraf vanwege het schenden van haar geheimhoudingsplicht. Ze zocht in de database van justitie naar gegevens over familie en bekenden. Ook zocht ze naar informatie over Willem Holleeder.

De vrouw liep in 2016 en 2017 stage. Dat ze in de systemen neusde, werd ontdekt doordat ze bevriend was met een man die verdacht werd van drugshandel en wapenbezit. De politie tapte zijn gesprekken af en hoorden hem tegen een vriend zeggen dat de vrouw informatie over hem had opgezocht en doorgegeven.

Nieuwsgierig

"Ik had er geen kwade bedoelingen mee", zei de 24-jarige vrouw uit Naaldwijk tegen de rechter. "Ik schaam me er achteraf voor." Dat ze ook informatie opzocht over Willem Holleeder kwam volgens haar uit nieuwsgierigheid. "Ik had verder niets met die meneer en ik wil er ook niets mee te maken hebben."

Volgens het Openbaar Ministerie overtrad de vrouw bewust haar geheimhoudingsplicht. "Mensen die bij justitie werken weten donders goed dat ze alleen in het systeem mogen voor het werk." De officier van justitie noemde het terecht dat de vrouw haar droom om zelf officier van justitie te worden, heeft laten varen.

Omdat de zaak al een paar jaar geleden speelde, eiste het OM een werkstraf van zestig uur. De rechter maakte de helft daarvan voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar, schrijft Omroep West.