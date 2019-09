Windsnelheden orkaan Dorian afgezwakt, maar omvang neemt toe

Dorian is de zwaarste Atlantische orkaan sinds 1980. Verwacht wordt dat de kern net langs de kust van Florida zal trekken, maar de gevolgen, met name de enorme regenval, zullen tot in het binnenland groot zijn. Meer dan een miljoen mensen in Florida, Georgia en South Carolina worden mogelijk geëvacueerd.

Verwoestingen

Op de Bahama's heeft Dorian duizenden huizen verwoest. Er zijn zeker vijf doden gemeld, maar de volledige omvang van de schade is nog lang niet duidelijk.

De minister van Volksgezondheid van de Bahama's zegt dat de gezondheidszorg op het eiland Grand Bahama hard is getroffen en dat het belangrijkste ziekenhuis door ernstige overstromingen onbruikbaar is. Volgens het Rode Kruis zijn meer dan 13.000 huizen vernield of ernstig beschadigd. Dat is bijna de helft van de huizen op Grand Bahama en de Abaco-eilanden.