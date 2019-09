Amsterdam opent jacht op verkopers van lachgas

Amsterdam wil het gebruik van lachgas aan banden leggen door de verkopers ervan aan te pakken. Dat schrijft burgemeester Halsema in een brief aan de gemeenteraad.

Volgens Halsema is er "explosief toenemende overlast door verkoop van lachgas op straat". De gemeente wil daar al langer wat aan doen, maar worstelde met de juridische mogelijkheden, omdat het gebruik van lachgas niet verboden is. De gemeente denkt nu de oplossing gevonden te hebben in de Verordening staan- en ligplaatsen buiten de markten en venten.

Op basis van die verordening is het volgens de gemeente niet toegestaan om zonder vergunning lachgas te verkopen in de openbare ruimte. Ook als het online besteld en betaald is, valt het volgens de gemeente onder de verordening. Nu wordt een verkoopverbod vaak omzeild via online-verkoop.

Daarnaast zal bij evenementen expliciet in de vergunning komen te staan dat lachgasverkoop verboden is, schrijft NH Nieuws. Ook wordt nog gekeken of er iets gedaan kan worden tegen de verkoop van lachgas vanuit winkels.

Ook in andere gemeenten

Amsterdam is niet de enige gemeente die het gebruik van lachgas wil indammen. Eerder kondigde Utrecht aan het bezit en gebruik van lachgas op sommige plekken in de stad te zullen verbieden. Ook burgemeester Aboutaleb van Rotterdam zet zich in voor een verbod.

Burgemeesters hebben aan minister Grapperhaus gevraagd om lachgas te verbieden. Hij heeft laten weten dat te overwegen, maar hij wacht eerst onderzoek naar de mogelijkheden af.

