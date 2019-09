Van Raak (SP) opnieuw boos over lekken Prinsjesdagplannen

Net als de afgelopen jaren stopt Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) zijn boosheid niet onder stoelen of banken, als het gaat om het lekken van nieuwe plannen van het kabinet naar de pers. "Twee miljard voor de woningmarkt, drie miljard naar lastenverlichting en een investeringsfonds van 50 miljard. De plannen voor Prinsjesdag vliegen ons weer om de oren", zegt Van Raak.

Al sinds 2008 maakt Van Raak een punt van het voortijdig uitlekken van punten uit de Miljoenennota naar verschillende media. Hij wil dat de embargoregeling wordt afgeschaft. Die bepaalt dat de Tweede Kamer de vrijdag voor Prinsjesdag de Miljoenennota in handen krijgt, maar erover moet zwijgen totdat de koning de troonrede voorleest.

Geen respect

Dit jaar richt de woede van Van Raak zich op het uitlekken van verschillende plannen, zoals een investeringsfonds voor grote projecten. "U heeft geen respect voor de Kamer, niet voor de kiezer en niet voor de koning", aldus Van Raak tegen vicepremier De Jonge. "Ik deel de irritatie van Van Raak", zei de vice-premier. "Dit zijn echter nog geen Prinsjesdagstukken, want de besluitvorming is nog bezig. Er zijn dus geen begrotingsstukken naar de pers gestuurd."

Daarop verweet Van Raak de vicepremier dat hij stond te liegen. "Dit is gĂȘnant. U moet optreden tegen lekkende politici. Als u dat niet doet, bent u medeverantwoordelijk voor dit immorele gedrag."

Zelf is het Kamerlid de tel van zijn vragen over Prinsjesdag kwijtgeraakt. "Het zou best kunnen dat ik het de afgelopen 10 jaar elk jaar heb geagendeerd", zegt hij desgevraagd. En volgens Van Raak was dat niet zonder resultaat: "Het lekken wordt minder, maar we zijn er nog niet."