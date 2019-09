Architect renovatie Binnenhof aan de kant gezet, kosten 2,7 miljoen euro

De architecten van bureau OMA zijn niet langer verbonden aan de renovatie van het Binnenhof. Staatssecretaris Knops heeft het contract met het bureau van architect Ellen van Loon verbroken, omdat er bij de gebruikers van de gebouwen "geen draagvlak" is voor haar plannen. Knops betaalt OMA 2,7 miljoen euro als afkoopsom, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Architect Pi de Bruijn, die in de jaren negentig de nieuwbouw van de Tweede Kamer ontwierp, gaat nu een nieuw plan maken voor de renovatie van dat deel van het complex.

De parlementsgebouwen in Den Haag moeten opgeknapt worden, omdat ze allerlei technische gebreken vertonen en niet meer brandveilig zijn. Architect Van Loon van OMA kreeg in 2017 aanvankelijk de opdracht om een ontwerp te maken.

Vertrouwen

De laatste tijd bleek dat veel Kamerleden helemaal niets zien in de plannen van Van Loon. Ze vinden de schetsen die zij maakte getuigen van grootheidswaan. Het gebouw zou helemaal op de schop gaan, terwijl de Kamerleden vooral een sobere en doelmatige renovatie willen. Zij suggereerden Pi de Bruijn bij het project te betrekken. In hem hebben ze wel vertrouwen.

Knops zei begin deze zomer dat hij ging zoeken naar een oplossing met het gerenommeerde Rotterdamse architectenbureau OMA. Als de Kamer echt van haar af wilde, zou dat geld gaan kosten, hield Knops de Kamer voor. Nu is dus duidelijk hoeveel: 2,7 miljoen.

Pi de Bruijn is vanaf nu de eindverantwoordelijke architect voor een belangrijk deel van de Tweede Kamer, de nieuwbouw. Voor de renovatie van het Binnenhof is in totaal 475 miljoen euro uitgetrokken. De Eerste en Tweede Kamer verhuizen volgend jaar voor vijf en een half jaar naar elders in Den Haag, om de bouwvakkers hun werk te laten doen.