Grote explosie in woonwijk Antwerpen, vrees voor slachtoffers

In een woonwijk in Antwerpen is een zware explosie geweest. Drie woningen zijn volledig verwoest en andere panden zijn beschadigd. Twee personen zijn gewond uit het puin gehaald. De hulpdiensten zoeken naar meer slachtoffers.

De explosie was rond 12.30 uur vanmiddag in het Antwerpse district Wilrijk. Op de eerste beelden is een flinke ravage te zien.