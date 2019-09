Vlaamse ex-parlementariër krijgt 23 jaar cel in langslepende moordzaak

De Vlaamse oud-parlementariër Christian Van Eycken en zijn vrouw Sylvia B. zijn veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op de ex-man van B. Omdat ze nog in hoger beroep kunnen gaan, blijven de twee voorlopig nog op vrije voeten.

In 2014 werd Marc Dellea doodgeschoten aangetroffen in zijn appartement. De verdenking ging direct uit naar zijn vrouw Sylvia B. met wie hij op dat moment in scheiding lag.

De vrouw was in die tijd de politiek assistente van de Vlaamse parlementariër Christian Van Eycken en had ook een relatie met hem. De twee zijn later getrouwd.

Parlementaire onschendbaarheid

Na de arrestestie van B. bleek dat Van Eycken waarschijnlijk ook betrokken was bij de dood van Dellea. Op camerabeelden is te zien dat de twee op de avond van de moord het appartement van Dellea binnengaan. Van Eycken kon pas in 2016 worden opgepakt omdat hij voor die tijd parlementaire onschendbaarheid genoot.

In de jaren die volgden werd de behandeling van de zaak een paar keer uitgesteld. Er waren onder meer problemen met het bewijs. Het verhaal is dat Van Eycken en zijn vrouw de dvd met de camerabeelden hebben laten vernietigen.

In koele bloeden

Uiteindelijk ging de zaak in juni van dit jaar toch van start. Het openbaar ministerie eiste een gevangenisstraf van 25 jaar. De rechtbank oordeelde dat de twee Dellea 'in koelen bloede' hebben vermoord en legde ze 23 jaar cel op.

Van Eycken zat van 1995 tot dit jaar in het Vlaams Parlement voor de Union des Francophones. De partij richt zich vooral op Franstaligen die in en rond Brussel wonen. Bij de laatste verkiezingen in mei was hij geen kandidaat meer.