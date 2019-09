Drie doden bij neerstorten onderhoudsgondel in Midden-Duitsland

In de Duitse deelstaat Hessen zijn vanmorgen door een ongeluk bij werkzaamheden aan een zendmast drie mensen om het leven gekomen. Vanaf een hoogte van ongeveer 50 meter stortte de onderhoudsgondel waarin ze zaten naar beneden.

Het ongeluk gebeurde in de buurt van het plaatsje Hessisch Lichtenau, op het bergmassief Hoher Meissner in het midden van Duitsland. Waardoor de gondel naar beneden is gestort is nog onduidelijk, daarnaar wordt onderzoek gedaan. De omgeving van de zendmast is afgezet.

De mast waaraan werd gewerkt, was van de Hessische Rundfunk, de publieke omroep van Hessen. Volgens Duitse media waren de inzittenden van de gondel bezig met het opbouwen van een nieuwe antenne.