Zwarte Cross-boegbeeld Tante Rikie stopt ermee

Na 23 jaar stopt Tante Rikie als festivaldirectrice van de Zwarte Cross. De mascotte van het Achterhoekse festival maakte dat vandaag bekend op haar 70ste verjaardag. De Zwarte Cross van 2020 wordt haar laatste festival, daarna gaat ze met pensioen.

Rikie Nijman is al jaren het icoon van het festival, waar ze met een draagstoel over het festivalterrein wordt verplaatst. Geestelijk is Tante Rikie nog topfit, maar ze kan niet meer vier dagen lang van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in touw zijn, meldt Omroep Gelderland.

"Bij het naderen van mijn 70ste verjaardag begon ook het terugkijken op mijn carrière als eerste festivaldirectrice van Nederland", aldus Tante Rikie. "Tijdens mijn vakantie bleef ik ook maar praten over mooie momenten van de afgelopen 23 edities. Toen ik thuiskwam wist ik het: na de Zwarte Cross 2020 hang ik mijn draagstoel aan de wilgen."

Een opvolger van Tante Rikie komt er niet, laat de organisatie van de Zware Cross weten, 'want ze is immers niet te vervangen'.