Hoger beroep in zaak-Wilders hervat, verdediging aan het woord

In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol is de zaak in hoger beroep tegen PVV-leider Wilders hervat. Wilders werd in december 2016 veroordeeld voor zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak. Hij werd schuldig bevonden aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, maar de rechter legde hem geen straf op.

Vanochtend heeft zijn advocaat, Geert-Jan Knoops, het woord genomen. Hij zei direct dat hij later in de ochtend met een verzoek komt. Waarschijnlijk zal hij het hof vragen het proces aan te houden om nader onderzoek te doen naar de vraag of de politiek zich heeft bemoeid met de vervolging van Wilders.

Aanleiding daarvoor zijn stukken die boven water zijn gekomen, Volgens Wilders' verdediging blijkt uit die stukken dat voormalig minister van Justitie Opstelten zich heeft bemoeid met de beslissing van het Openbaar Ministerie om Wilders te vervolgen. De stukken kwamen naar buiten via RTL Nieuws, dat via de rechter probeert om alle documenten openbaar te krijgen.

'Geen complot'

Het Openbaar Ministerie eiste in juli net als in eerste aanleg een boete van 5000 euro. Justitie heeft betoogd dat de vrijheid van meningsuiting niet onbegrensd is, wat door de rechtbank Den Haag is onderschreven. Wilders heeft zich volgens het OM niet alleen schuldig gemaakt aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie maar ook aan het aanzetten tot haat. Dat laatste nam de rechtbank niet over. Het OM vindt dat een echte straf op zijn plaats is.

Bij het besluit van de rechtbank Den Haag om geen straf op te leggen speelde mee dat Wilders een lid van de Tweede Kamer is en oprichter en leider van de PVV. De vaststelling dat Wilders zich als politicus schuldig heeft gemaakt aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie achtte de rechtbank al voldoende straf.

'Weerzinwekkend'

Het Openbaar Ministerie ontkent dat er sprake is van enige beïnvloeding door de politiek. "Wilders is geen slachtoffer van een of ander complot of een snood plan. Hij is verdachte omdat het OM zelfstandig heeft besloten hem te vervolgen", aldus persadvocaat-generaal Jan Hoekman.

Knoops en Wilders zijn het daar duidelijk niet mee eens. In reactie op de onthullingen van RTL schreef de PVV-voorman vorige week op Twitter dat er bewijs is van politieke bemoeienis. "Weerzinwekkend" en "schandelijk", schreef hij.