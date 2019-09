Bolsonaro zegt Amazonetop af vanwege operatie

De Braziliaanse president Bolsonaro heeft afgezegd voor de top van komende vrijdag in Colombia over de bosbranden in het Amazonegebied. Volgens zijn woordvoerder moet Bolsonaro zich voorbereiden op een operatie.

De Braziliaanse president raakte vorig jaar ernstig gewond toen hij tijdens de verkiezingscampagne in zijn buik werd gestoken. Hij werd sindsdien al drie keer geopereerd, en komend weekend volgt de vierde ingreep. Bolsonaro moet daarom vanaf vrijdag een vloeibaar dieet volgen.

Volgens de artsen moet hij na de operatie tien dagen rust houden. Bolsonaro verwacht op 24 september wel bij de VN te kunnen zijn. De Braziliaanse regering stuurt mogelijk een vervanger voor de president naar de bijeenkomst in Colombia.

Recordaantal bosbranden

Het Amazonegebied kampt dit jaar met een recordaantal bosbranden. Bolsanaro krijgt veel kritiek, hij zou te weinig hebben gedaan om de branden bestrijden. Volgens milieuactivisten moedigt hij met zijn beleid boeren aan om stukken bos plat te branden.

De top in de Colombiaanse stad Leticia is een initiatief van het gastland en Peru. Het is de bedoeling dat er voorstellen worden gedaan om de bosbranden tegen te gaan.