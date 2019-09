Acht doden bij steekpartij Chinese basisschool

Op een basisschool in China zijn acht kinderen doodgestoken. Twee andere kinderen raakten gewond. De verdachte, een 40-jarige man, werd kort na de aanval opgepakt.

De man drong om acht uur 's ochtends de school in de provincie Hubei binnen. Ze waren daar net begonnen met de eerste dag van het nieuwe schooljaar.

Vrijgelaten uit gevangenis

Over het motief van de dader is nog niets bekend. Volgens berichten in de media zou hij in juni zijn vrijgelaten uit de gevangenis. Hij had een straf van 8 jaar uitgezeten voor moord.

Vorig jaar juni werden er twee kinderen doodgestoken op een basisschool in Shanghai. Een paar maanden eerder vielen er negen doden bij een steekpartij op een middelbare school in Shaanxi, een provincie in het noordwesten van China. De dader wilde toen wraak nemen omdat hij vroeger was gepest.