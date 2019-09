Wekdienst 3/9: prins Harry in Amsterdam en proces-Wilders gaat verder

Wat heb je gemist?

Nederland telt weer minder mensen die in armoede leven. In 2017 waren dat bijna 939.000 mensen, een jaar eerder ging het nog om bijna 1 miljoen mensen. Die afname is te verklaren door de economische groei en de toegenomen werkgelegenheid, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De armoede daalt al sinds 2013 en dat is te zien in bijna alle bevolkingsgroepen.

Alleen onder Syriërs is de armoede de laatste jaren fors gestegen. Volgens het SCP heeft dat mogelijk te maken met de samenstelling van de groep vluchtelingen die sinds 2015 naar Nederland is gekomen. In het begin is deze groep nog bezig met het verwerken van oorlogservaringen. Daardoor zijn ze "relatief vaak bijstandsafhankelijk".