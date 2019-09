Parlementariër Sint-Maarten weer opgepakt vanwege corruptie

Op Sint-Maarten is parlementariër Frans Richardson gearresteerd op verdenking van machtsmisbruik, omkoping en valsheid in geschrifte. Richardson is de leider van de oppositiepartij USP.

Hij werd vorig jaar ook al opgepakt op verdenking van het aannemen van steekpenningen en belastingfraude. Die arrestatie was onderdeel van een grootschalig onderzoek naar fraude en corruptie in de haven van het eiland.

Kopen van stemmen

De belastingdienst zou omgerekend ongeveer 3 miljoen euro zijn misgelopen door schimmige deals. De USP-parlementariër zou steekpenningen hebben aangenomen en zou ook betrokken zijn geweest bij het kopen van stemmen.

In dezelfde zaak werd vorig jaar parlementariër Chanel Brownbill veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan vijftien maanden voorwaardelijk. Over Richardson heeft de rechter nog geen uitspraak gedaan in deze zaak.