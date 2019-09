Aanslag in Kabul tijdens bekendmaking Amerikaanse deal met Taliban

De Verenigde Staten trekken in de komende vier maanden 5000 militairen terug uit Afghanistan en sluiten vijf legerbasissen. Dat staat in het vredesakkoord van de Amerikanen met de Taliban, zegt Zalmay Khalilzad, de onderhandelaar van de VS.

Terwijl Khalilzad de eerste details uit het akkoord met de fundamentalistisch-islamitische terreurbeweging op televisie bekendmaakte, klonk de explosie van een autobom in de Afghaanse hoofdstad Kabul. De verantwoordelijkheid voor de aanslag, waarbij vijf burgers omkwamen en vijftig gewond raakten, is opgeÃĢist door de Taliban.

"In principe zijn we er", zei Khalilzad over het akkoord. "Het document is klaar." President Trump moet het akkoord nog wel goedkeuren.

De deal die de VS met de Taliban sloot heeft maanden van onderhandelingen gekost. Op dit moment bevinden zich nog 14.000 Amerikanen en 17.000 militairen van andere NAVO-landen in Afghanistan.