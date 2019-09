Langzamer rijden rond de Veluwe scheelt, maar 130 blijft de norm

Op de A2 is sinds de verbreding naar twee keer vijf rijstroken tussen Amsterdam en Utrecht, in 2011, flink gesteggeld over hoe hard je er mag. Aanvankelijk was het dag en nacht 100, later werd het 's avonds en 's nachts 130. Omwonenden en gemeenten langs de snelweg gingen naar de rechter, maar konden de verhoging niet voorkomen.

Van Nieuwenhuizen wilde de snelheid nu ook overdag naar 130 verhogen. Daarvoor is zelfs al stiller asfalt neergelegd op de buitenste twee rijstroken van beide weghelften. De uitspraak van de Raad van State maakt die verhoging onmogelijk.

'Landbouw grootste vervuiler'

Een auto die in plaats van 120 kilometer 130 gaat rijden stoot grofweg 12 procent meer stikstof uit, al is dat van meerdere factoren afhankelijk. Het verschil tussen 100 en 130 is zo'n veertig procent, heeft TNO eerder berekend.

Hoeveel het zou schelen als de maximumsnelheid in heel Nederland zou worden verlaagd, is niet duidelijk. Het RIVM durft zich niet aan een schatting te wagen, daarvoor is preciezer onderzoek nodig. Volgens Kees van Luijk, hoofd van het centrum Milieukwaliteit van het RIVM, is de landbouw door de uitstoot van ammoniak de grootste vervuiler als het om stikstof gaat. Het wegverkeer is voor een kleiner deel verantwoordelijk.

'Veel te hoog'

Het stikstofniveau in Nederland, en in de rest van Noordwest-Europa, is volgens hem vanuit het oogpunt van wat goed is voor flora en fauna "niet een beetje, maar veel te hoog".

Het verlagen van de maximumsnelheid rond een gebied als de Veluwe is dan effectief, zegt Van Luijk. Hij wijst er op dat de uitstoot op de Veluwe voor een relatief groot deel van het autoverkeer komt, omdat er weinig agrarische of industriële bedrijven zitten.

Wetenschappers hanteren voor wat een gebied aan kan als het gaat om vervuilende stoffen het begrip 'kritische depositiewaarde'. Op het kaartje hieronder is voor de natuurgebieden te zien waar de normen het meest worden overschreden, dat is in de paarse gebieden: