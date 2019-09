Woensdag weer staking, KLM noemt vakbondseisen onbetaalbaar

Het grondpersoneel van KLM op Schiphol gaat woensdag opnieuw van 08.00 tot 10.00 uur staken voor een hoger salaris, net als vandaag. Maar KLM zegt dat het bedrijf de eisen van vakbond FNV absoluut niet kan inwilligen.

"We kunnen het simpelweg niet betalen", zegt Kim Bruggeman, onderhandelaar namens de KLM-directie, tegen de NOS. Vakbond FNV eist onder meer acht procent loon erbij in twee jaar, meer vaste banen en minder zware roosters.

"De kosten hiervan bedragen 100 miljoen euro, alleen al voor het grondpersoneel. In het afgelopen halfjaar hebben we 200 miljoen euro winst gemaakt. Daar verdampt dan de helft van, dat kan niet. De concurrentie is moordend en we moeten onze kosten in de gaten houden", zegt Bruggeman.

'Riant bod, geen eindpositie'

KLM biedt nu zes procent loonsverhoging in drie jaar tijd. "We hebben een bod neergelegd dat ik echt riant vind. En dat is zelfs nog geen eindpositie, maar een bod waarover we in gesprek willen met elkaar", zegt Bruggeman. KLM heeft ook een winstdelingsregeling. "Ieder jaar dat we winst maken, kunnen we die uitkeren. Afgelopen jaar ook weer anderhalf maandsalaris per medewerker."

De FNV vindt onder meer de roosters te zwaar, met te weinig rust tussen diensten. "Mensen zijn in de afgelopen jaren harder gaan werken", erkent Kim Bruggeman van KLM. "Dat was ook nodig omdat het bedrijf geen goede resultaten schreef. Dankzij de inzet van veel KLM'ers hebben we het bedrijf gezonder kunnen maken. En wij zijn van harte bereid om te kijken naar specifieke problemen voor specifieke groepen en erover in gesprek te gaan aan de cao-tafel."

56 vluchten geannuleerd

Als gevolg van de staking heeft KLM vandaag 56 vertrekkende en aankomende vluchten geannuleerd. Ook waren er vertragingen en moesten mensen langer op hun bagage wachten. Volgens de FNV deden zo'n 500 mensen mee aan de staking en was dat meer dan de helft van het ingeroosterde personeel.

Onder het grondpersoneel van KLM vallen onder anderen de medewerkers van de bagagekelder, de sleep- en tankdienst, platformmedewerkers en onderhoudsmedewerkers.