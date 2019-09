Honderden migranten van Lesbos naar vasteland gebracht

De meeste migranten die vandaag van Lesbos worden gehaald, komen uit het overvolle kamp Moria. Daar is plaats voor 3000 mensen, maar het aantal bewoners is de afgelopen tijd opgelopen tot 9500.

Vanwege de overbevolkte vluchtelingenkampen kondigde de Griekse regering zaterdag maatregelen aan. Er is veel geweld in de kampen en vooral vrouwen voelen er zich onveilig. In augustus overleed een Afghaanse jongen nog na een vechtpartij in Moria.

Om de toestroom van migranten te beperken, wil Griekenland de grenscontroles aanscherpen en afgewezen asielzoekers sneller het land uit zetten.