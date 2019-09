Seniorencomplex in Rozenburg beschoten: ‘Ik werd net niet geraakt’

Vier appartementen van een ouderencomplex in Rozenburg zijn vannacht beschoten. Bij een van de woningen vlogen twee kogels naar binnen. Een daarvan ging rakelings langs het hoofd van de bewoner en liet een gat achter in zijn stoel.

"Ik zat hier op m'n gemak en toen vloog ie zo in de kast. Een paar centimeter opzij en de kogel had in mijn nek gezeten", vertelt de bewoner aan RTV Rijnmond. "Je schrikt je natuurlijk drie slagen in de rondte."

Meerdere bewoners van het wooncomplex aan de Langeplaat werden rond 00.30 uur opgeschrikt door knallen. "Ik wist meteen dat het schoten waren", zegt een andere bewoner. "Want ik heb bij Defensie gewerkt. Ik dacht: dit is geen vuurwerk."

Nog niemand aangehouden

Volgens de politie zijn in totaal vier woningen beschoten. In de ramen zitten kogelinslagen. Op straat lagen volgens een ooggetuige meer dan dertien hulzen.

Direct na de beschieting is uitgebreid onderzoek gedaan in de woningen. Over het motief is nog niets bekend. Ook is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden.