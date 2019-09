AZ kan tot de winterstop voor thuisduels terecht in Den Haag

De gemeente Den Haag maakt een uitzondering voor de eredivisiewedstrijd van AZ tegen Ajax, die gepland staat voor zondag 15 december. "Dat is uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid een niet aanvaardbaar risico en dat sta ik niet toe", verklaart Krikke.

Al jaren mogen bij thuiswedstrijden van ADO Den Haag tegen Ajax vanwege ongeregeldheden uit het verleden geen Amsterdamse fans aanwezig zijn.

Europa League

Eerder was al bekend dat AZ zijn thuiswedstrijden in de poulefase van de Europa League in Den Haag gaat spelen.