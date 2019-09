NOS Voetbalpodcast #59: 'Ten Hag moet over Telegraaf-kritiek heen stappen'

Verder komt het Nederlands elftal ter sprake, dat bij elkaar is gekomen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Duitsland en Estland. Snoeks is er niet gerust op. "Als Oranje van Duitsland verliest, dan staan ze negen punten achter op de Duitsers en ook op Noord-Ierland. Elke wedstrijd kan dan een banenschil zijn, zelfs Estland uit."

Voor Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong komt de interlandperiode als geroepen, denken de commentatoren. "De Ligt is denk ik opgelucht dat hij na zijn teleurstellende debuut bij Juventus even terug is in een warm bad", zegt Grueter. Volgens Elshoff geldt hetzelfde voor Frenkie de Jong, die bij Barcelona nog moet wennen aan zijn nieuwe positie. "Die komt bij het Nederlands elftal en denkt: 'Even lekker voetballen op m'n eigen plek'."